Google, ancora guai con l'Antitrust americano? L'indiscrezione che fa tremare Big G

Dopo che Google è andato offline per alcune ore il 9 agosto, altri problemi sembrano essere in arrivo per il colosso di Mountain View. Stando a quanto riporta la stampa estera, infatti, Big G potrebbe trovarsi di fronte ad una causa legale per tendenze monopolistiche intentata dal Dipartimento della Giustizia americano.

Un articolo di Bloomberg, infatti, spiega che il Department of Justice (DOJ) di Washington vorrebbe dare inizio ad una causa contro Google in virtù delle leggi antitrust degli Stati Uniti d'America, dal momento che, secondo il DOJ stesso, l'azienda avrebbe sfruttato la propria posizione dominante per controllare illegalmente il mercato delle pubblicità digitali.

Sempre stando a Bloomberg, negli scorsi giorni il Dipartimento di Giustizia avrebbe effettuato una serie di interrogatori per ottenere delle dichiarazioni volte a rafforzare le sue accuse contro Big G. La causa, comunque, sarebbe l'esito di un'investigazione di lungo periodo, che andrebbe avanti da mesi, se non da anni, con interrogatori e testimonianze risalenti anche a molto tempo fa.

In effetti, Google è entrata nel mirino dell'Antitrust americano già nel 2021 per via delle politiche del Play Store e nel 2020, quando è stata per la prima volta accusata di detenere un monopolio sulle pubblicità nei risultati di ricerca sul web. La causa del 2020 si è conclusa con l'obbligo per Big G di permettere agli OEM su Android di modificare il browser di default del sistema operativo.

Al contempo, l'azienda è sotto osservazione da parte dell'UE per delle possibili limitazioni ai servizi dei competitor nell'accesso ai dati degli utenti, mentre anche in Italia l'Antitrust ha perquisito la sede di Google a metà luglio. Ad ogni modo, vi ricordiamo che quella di Bloomberg è solo un'indiscrezione: solo a settembre scopriremo se l'Antitrust americano tornerà a "bacchettare" l'azienda di Mountain View o meno.