Google, guai legali in vista: il Texas critica la raccolta dati biometrica

Dopo aver scoperto che Google intende rivedere le sue priorità, puntando anzitutto sull'hardware e ridimensionando il settore software, oggi arriva una doccia fredda per il colosso di Mountain View. Pare infatti che il Procuratore Generale del Texas abbia citato in giudizio Big G per contestare i suoi sistemi di raccolta dei dati facciali.

La notizia arriva direttamente da Ken Paxton, il Procuratore Generale del Lone Star State, che solo poche ore fa ha annunciato di aver fatto causa a Google per la sua raccolta di dati biometrici dei suoi utenti, comprendendo processi che sono stati inaugurati fino a sei anni fa. In particolare, Big G sarebbe accusata di aver "raccolto i dati di milioni di texani senza aver mai ottenuto il loro consenso informato a riguardo", violando cioè un atto legislativo firmato nel 2009 nello Stato.

Secondo Paxton, Google avrebbe usato algoritmi di Photos, Assistant e Next per scannerizzare il volto dei suoi utenti, tenendo i loro principali dati biometrici memorizzati nei propri server. Inoltre, sempre stando alle accuse del Procuratore Generale del Texas, Google avrebbe mantenuto indebitamente le fotografie dei suoi utenti, usandole peraltro per scopi commerciali.

Paxton ha anche dichiarato che "la raccolta indiscriminata dei dati biometrici di milioni di cittadini del Texas da parte di Google non verrà tollerata dalle autorità né per Google né per le altre aziende. Continuerò a combattere le Big Tech e ad assicurare la privacy dei texani". Sempre Paxton ha poi richiesto un multa pari a 25.000 Dollari per infrazione, che potrebbe aumentare fino ad un costo salatissimo per Mountain View.

Da parte sua, Big G ha commentato le accuse spiegando che "il Procuratore Paxton sta dando un'immagine sbagliata dei nostri prodotti con questa causa senza senso. Per esempio, Google Foto non raccoglie volti, ma usa senso biometrici per identificare gli utenti e creare i loro album personalizzati.