Google Hangouts verso l'addio? Grandi cambiamenti in arrivo per l'app

Dopo il saluto definitivo delle videochiamate di gruppo per Google Hangouts, la nota piattaforma per chat sembrerebbe essere prossima all’abbandono definitivo del mercato internazionale: Big G, infatti, sta finalmente preparando la migrazione da Hangouts a Google Chat per tutti gli utenti di Google Workspace.

Come annunciato dalla stessa società di Mountain View in queste ore, la società ha confermato il termine dei preparativi per avviare la migrazione dell’utenza Workspace a partire dal 22 marzo 2022, quando Google Chat diventerà automaticamente e obbligatoriamente l’applicazione di videoconferenze e chat predefinita. Chi tenterà di effettuare l’accesso alla versione classica di Hangouts in Gmail su Web o tramite app mobile verrà reindirizzato a Google Chat.

Per tale ragione, Google consiglia di effettuare l’esportazione dei dati da Hangouts a Chat prima dell’eliminazione del servizio. Ricordiamo, tuttavia, che si tratta di una modifica che influirà solamente sui clienti Google Workspace, G Suite Basic e Business, mentre gli utenti che si affidano a Hangouts per utilizzo personale non noteranno cambiamenti, per ora. Non va escluso, del resto, un futuro cambiamento radicale anche per tale fascia di utenza.

Rimanendo sempre nel mondo della “Grande G”, i tecnici della società hanno confermato i problemi Wi-Fi dello smartphone Pixel 6, il quale riceverà il fix definitivo a marzo.