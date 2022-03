Google Hangouts saluta Play Store e App Store: il futuro è Google Chat

Google Hangouts è ormai destinata a svanire da smartphone e computer degli utenti in tutto il mondo, anche coloro che da tempo lo utilizzano per le videoconferenze e vi si sono “affezionati”. Dopo la migrazione forzata degli utenti Workspace a Google Chat, ora l’app sembra essere scomparsa dal Google Play Store.

Come segnalato dai colleghi di 9to5Google, infatti, Big G avrebbe infine deciso per la rimozione in toto dell’app Hangouts per smartphone Android e iOS rispettivamente dal Play Store e dall’App Store: ogni tentativo di ricerca tramite la barra dedicata porterà a Google Chat e Google Duo al posto di Hangouts, segnale che la piattaforma è stata tolta dagli store.

Coloro che hanno Google Hangouts ancora installata su uno smartphone potranno ancora visualizzarla sul Play Store, ma avviandola noteranno come la società di Mountain View abbia iniziato a consigliare caldamente il passaggio a Google Chat. Sarà possibile chiudere l’avviso dedicato per accedere alle feature classiche di Hangouts fino alla loro disattivazione definitiva che, ricordiamo, avverrà solamente in seguito all’avvio della transizione anche per account personali e gratuiti degli utenti non aziendali iscritti a Workspace.

Nel frattempo, gli sviluppatori della società statunitense hanno anche rimosso la sezione Film dal Play Store spostandola all’app di Google TV.