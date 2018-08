Google e Harvard insieme per creare un'IA in grado di 'predire' le scosse di assestamento

Quando si scatena un terremoto, il pericolo rimane in agguato anche dopo che la terra ha finito di tremare. Alle scosse iniziali ne possono seguire altre, più piccole ma ugualmente pericolose, chiamate "scosse di assestamento", che spesso finiscono per seminare il panico per mesi nella zona colpita.

Grazie alle tecnologie attuali gli scienziati ed i ricercatori sono in grado di prevederne l'intensità e le tempistiche con un grado di accuratezza sufficiente ad evitare ulteriori disastri, ma localizzare il luogo in cui scateneranno la propria furia va oltre le loro possibilità. Ma dove non arriva l'uomo potrebbe arrivare l'intelligenza artificiale: Google e l'Università di Harvard hanno annunciato di voler fare fronte comune per collaborare alla creazione di un'IA, in grado di predire quali zone colpiranno le scosse.

In uno studio pubblicato sulla rivista Nature, i ricercatori hanno constatato che il deep learning è capace di localizzare le scosse di assestamento con una precisione nettamente superiore rispetto a quella garantita dagli attuali modelli usati dalla maggioranza dei geologi. L'IA è stata messa alla prova con un database contenente i dati relativi a circa 131.000 terremoti, tra i quali doveva individuare dei pattern utili; ma è stato solo quando l'hanno confrontata con un altro database di 30,000 eventi simili che l'intelligenza artificiale ha mostrato le sue potenzialità. Se i metodi tradizionali sono contraddistinti da un'accuratezza del 58%, quella dimostrata dall'IA è vicina all'85%.

Il successo ottenuto dal deep learning è legato al fatto che un'IA è in grado di individuare pattern e connessioni tra i dati contenuti nei database che spesso sfuggono ai ricercatori in carne ed ossa. In particolare, nel campo della sismologia, i pool di dati sui quali lavorano gli specialisti sono immensi, perché è necessario tenere conto di molte variabili, tra le quali figurano la composizione del terreno, il tipo di interazione che viene a crearsi tra le varie placche, e come l'energia scaturita dalla loro collisione si propaga nel sottosuolo. Riuscire a stendere un filo logico tra tutti questi dati è un'operazione incredibilmente complessa, anche per i ricercatori più esperti.