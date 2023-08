Google, il nuovo headset VR è in ritardo: colpa delle tensioni con Samsung?

A fine giugno, era emerso che Google avrebbe cancellato i suoi occhiali AR, concentrando unicamente i suoi sforzi sul lato software e limitando invece quelli sul piano dell'hardware per la realtà aumentata. A quanto pare, però, anche l'headset VR di Google sarebbe in pessime condizioni, tanto da aver appena subito l'ennesimo rinvio.

La notizia arriva da un report di Business Insider, che spiega che Google sta lavorando a un visore per la realtà virtuale insieme a Samsung: il dispositivo si chiamerebbe internamente Project Moohan e dovrebbe funzionare grazie ad una particolare versione di Android (un po' come quella utilizzata da Big sui suoi tablet e smartwatch, che rappresenta una "costola" del software per smartphone).

Sfortunatamente, i lavori sul visore sarebbero in alto mare, dopo che, già lo scorso anno, Google e Samsung avevano paventato una sua release nel corso del 2023. Sembra che a contribuire ai continui ritardi sarebbero diversi fattori: in primo luogo, Samsung sta sviluppando Galaxy VR, un prodotto del tutto simile a quello in fase di realizzazione anche presso Google e basato sul medesimo sistema operativo. In secondo luogo, l'annuncio di Apple Vision Pro avrebbe colpito profondamente Google, mettendo in discussione l'intero sviluppo di Moohan.

In particolare, il complesso rapporto tra Big G e Samsung viene descritto come un "mal di testa politico" per il colosso di Mountain View. Il partner coreano, che si starebbe focalizzando sull'hardware, sarebbe quello con il potere di "dire l'ultima parola sulle feature del prodotto", grazie anche alla partnership di Samsung con Qualcomm nel settore dei chip per la realtà virtuale.

Secondo il portale coreano SBS Biz, addirittura, Samsung vorrebbe prendere il controllo del progetto, lasciando a Big G solo il compito di sviluppare la parte software del visore. In questo modo, quest'ultimo diventerebbe un prodotto brandizzato Samsung, e non una coproduzione tra le due aziende. Proprio per questo, Samsung avrebbe respinto i piani di Google di far entrare subito il device in produzione, in modo da concorrere con Apple nello slot della prima metà del 2024.

Le tensioni tra Big G e il colosso di Suwon starebbero facendo perdere la pazienza agli ingegneri al lavoro sul dispositivo, che avrebbero iniziato a lasciare in massa Google. Mark Lucovsky, Software Leader di Google per il comparto AR, ha lasciato la compagnia solo un mese fa, mentre un altro dipendente ha confermato, sempre ai microfoni di Business Insider, che ciò che stanno sviluppando "non garantisce certamente una potenza tale da avvicinarsi ad Apple Vision Pro".