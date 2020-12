Google Health Studies è la nuova app Android per partecipare a studi medici

Google ha deciso di lanciare un’applicazione che permette a chiunque disponga di uno smartphone Android di partecipare a studi medici: chiamata Google Health Studies, è già disponibile nel Google Play Store per il download e si occuperà in primis di malattie respiratorie come, per esempio, il COVID-19 e l’influenza comune.

Come spiegato dal colosso di Mountain View in un post dedicato nel suo blog ufficiale, l’azienda ha collaborato con la Harvard Medical School per lanciarla in massima sicurezza e con la collaborazione di personale medico, ricercatori ed esperti. Tra questi, il dottore John Brownstein, Chief Innovation Officer del Boston Children's Hospital e professore presso la Harvard Medical School, ha definito questo strumento particolarmente potente e, soprattutto, estremamente utile: “Con il COVID-19 che emerge insieme ai patogeni respiratori stagionali, la ricerca è ora più che mai necessaria per sviluppare trattamenti più efficaci e strategie di mitigazione. Google Health Studies offre alle persone un modo semplice e sicuro per prendere parte alla ricerca medica, consentendo ai ricercatori di scoprire nuove informazioni epidemiologiche sulle malattie respiratorie”.

Ovviamente Google manterrà un focus particolare in ambito privacy e sicurezza, utilizzando un approccio che non raccoglierà enormi quantità di dati nei suoi server ma piuttosto conserverà i dati anonimi in un sistema decentralizzato. Inoltre, l’azienda vieta la condivisione o la vendita di dati a chiunque.

Ma quali dati traccerà Google Health Studies? Principalmente i movimenti mentre si viaggia, ovviamente previo consenso da parte dei partecipanti al programma di studi, e anche come essi si sentono, le misure preventive prese ed esami medici. Serviranno poi anche dati come età e sesso per analisi più approfondite. Insieme alle suddette rigide misure di sicurezza, l’app consente ai partecipanti di visualizzare tutti i dati che forniscono e anche i risultati della ricerca non appena gli studi saranno completati.

Brownstein ha osservato che questo progetto dedicato agli utenti Android attingerà a una popolazione che a volte viene trascurata negli studi, che differisce per esempio dal tipico utente di iPhone: i dati infatti affermano che i possessori di smartphone Android tendono ad avere redditi medi inferiori rispetto agli utenti iPhone, ergo l'app Google Health Studies potrebbe aprire una strada preziosa per nuove ricerche.

Al momento della scrittura dell’articolo, Google Health Studies sembrerebbe non essere compatibile con dispositivi dotati di Android 7.0 Nougat e versioni inferiori e sarebbe stata scaricata da poco più di 1000 persone dopo il lancio di pochi giorni fa.

Rimanendo nel mondo di Big G, Google Pay di recente ha aggiunto il supporto a ben 34 nuovi istituti bancari in tutto il mondo – di cui 3 in Italia – e Google News Showcase ha visto una nuova espansione graduale per coinvolgere sempre più editori nell’outlet di notizie a pagamento rese gratuite all’utente grazie alla società statunitense stessa, la quale pagherà ogni contenuto per evitare paywall.