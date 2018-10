Google Home Hub ufficiale: tutto sul nuovo smart display con Assistant

Durante l'evento di presentazione dei Google Pixel 3, la società californiana ha annunciato il suo nuovo smart display con Assistant: Home Hub. Vediamo assieme cosa è in grado di fare.

Home Hub è la risposta di Google a Amazon Echo Show: è fondamentalmente un Google Home con display. Grazie ad esso si possono vedere le previsioni del tempo, l'orario, gli eventi del calendario, le foto e tutte le altre informazioni che l'assistente vocale Google Assistant è in grado di fornire. È disponibile nelle colorazioni bianca e nera, mentre i materiali sono essenzialmente gli stessi di Google Home.

Al momento, non sono state fornite informazioni dettagliate in merito, ma esso dovrebbe implementare lo stesso software utilizzato da dispositivi come il Smart Display di Lenovo, quindi le funzionalità disponibili dovrebbero essere le stesse. Insomma, troviamo anche qui Android Things (iOT). Tuttavia, Home Hub non dispone di alcuna fotocamera, in modo da rendere più sicuro il suo utilizzo. Questo, però, significa che non supporterà le videochiamate Duo. Interessante il fatto che il dispositivo in questione sia in grado di riconoscere la voce delle persone, distinguendole ad una ad una.

Tuttavia, sembra che Home Hub non arriverà in Italia per ora. I preordini per gli USA partono oggi: il prezzo di vendita è di 149 dollari.