Google Home da record nel 2018, Assistant vicino al miliardo di dispositivi

A poche ore di distanza dall'annuncio di Amazon che Alexa è presente su 100 milioni di dispositivi, non si è fatta attendere la contro risposta di Google, che al CES di Las Vegas ha annunciato numeri impressionanti per il proprio assistente personale Assistant.

L'adozione di Google Home è infatti aumentata nel corso del periodo natalizio, registrando record su record, il tutto andando ad impattare in maniera importante sull'utilizzo di Google Assistant.

Nello specifico, Google ha fatto sapere che nel periodo delle festività sono stati venduti milioni di dispositivi Google Home, con Made By Google che ha riportato "un altro anno da record". "Gli smart display sono stati particolarmente popolari: uno su sette dispositivi Google Home attivati durante il periodo delle feste era un Google Home Hub. Con un ampio display per foto, video ed informazioni, le persone hanno trovato nuovi modi per utilizzare Assistant su Google Home Hub: centinaia di milioni di foto sono state mostrate e centinaia di milioni di musica e video sono stati riprodotti durante la stagione" ha affermato a Las Vegas Google, che ha snocciolato anche altre statistiche: sono stati inviati 24 milioni di messaggi broadcast e risposte, ed ascoltate e visualizzate 16 milioni di ricette.

Google riporta anche che Assistant è pronto a raggiungere il miliardo di dispositivi, grazie agli oltre 10.000 smart devices presenti sul mercato prodotti da 1.600 marchi diversi.

Nel 2018, in termini di funzionalità Assistant è passato da otto lingue e 14 paesi a 30 lingue in 80 paesi, con il lancio della funzionalità multilingue ad agosto.