Google Home in super sconto da Unieuro in occasione del Bastard Black Friday

Continuiamo a segnalare offerte presenti nel nuovo Bastard Black Friday di Unieuro, che è stato lanciato quest'oggi dalla catena di distribuzione e fino all'8 Luglio proporrà un'ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti.

Dopo aver riportato l'offerta sull'Huawei Watch GT, ci spostiamo in un'altra categoria di prodotti ed entriamo negli smart speaker. Unieuro infatti propone un super sconto su Google Home, l'assistente intelligente del motore di ricerca basato su Google Assistant, che può essere portato a casa davvero a pochi euro.

Il dispositivo è infatti disponibile a 39 Euro, il 60% in meno rispetto ai 99,90 Euro di listino, per un risparmio di 60,90 Euro!

Come dicevamo poco sopra, siamo di fronte ad uno smart speaker basato su Google Assistant, che è in grado di fornire tutte le risposte alle domande e può anche controllare i dispositivi di domotica per accendere e spegnere le luci, ad esempio. E' inoltre compatibile con i principali servizi di streaming musicale, tra cui YouTube Music e Spotify, per ascoltare sempre le proprie canzoni preferite. Per i più impegnati, è anche in grado di gestire gli impegni, impostare promemoria ed inviare reminder a poche ore. A ciò si aggiungono anche delle funzioni dedicate alla famiglia, per divertirsi ed ascoltare storie.