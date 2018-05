Google I/O 2018 al via: alle 19:00 la conferenza di apertura. Attesi Android P a Wear OS

Ci siamo, come ogni anni ad inizio Maggio, è tempo di Google I/O, l'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori ed in cui il colosso di Mountain View svela le novità agli sviluppatori ed utenti di tutto il mondo. Il via è previsto per le ore 19:00, con il keynote di apertura che dovrebbe concludersi indicativamente intorno alle 20:30.

Everyeye come sempre lo seguirà in diretta, fornendovi le ultime notizie sulle novità che andrà a svelare il motore di ricerca condite da approfondimenti e focus.

Tra le novità più attese figura senza dubbio Android P, la prossima major release del sistema operativo mobile che finalmente sarà presentata ufficialmente, insieme al nome (Pancake, Pineapple, Pepsi?). Google infatti ci mostrerà quelle che saranno le modifiche apportate al sistema operativo che, presumibilmente, vedrà la luce pubblicamente nel corso del prossimo autunno.

Sarà anche ufficiale il rebrand di Android Wear, che diventerà Wear OS, una scelta di marketing per riflettere al meglio la visione che ha del sistema operativo indossabile. Anche da questo fronte, ci aspettano novità.

Non può ovviamente mancare all'appello Google Assistant, l'assistente personale divenuto famoso in tutto il mondo che supporta oltre trenta lingue. Google potrebbe parlare anche di Assistant, magari svelando qualche novità.

Potrebbe esserci spazio anche per Google Home, lo smart speaker approdato da poco in Italia e di cui vi abbiamo parlato nella recensione, mentre sicuramente si parlerà di realtà aumentata e virtuale, magari con qualche nuovo dispositivo o visore.

Non abbiamo invece indicazioni su un eventuale Pixel 3 o su smartphone targati Google, ma potrebbero mostrarsi a sorpresa.