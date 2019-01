Google I/O 2019 ufficiale: Android Q, due nuovi smartphone e Pixel Watch?

Come avviene oramai da molto tempo, Google ha annunciato con largo anticipo il suo evento I/O. L'edizione 2019 si terrà a partire dal 7 al 9 maggio e ovviamente online sono iniziati a comparire i primi rumor e leak. Si parla, tra le altre cose, dell'annuncio di due smartphone, di Pixel Watch e ovviamente di Android Q.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Google, Gizchina e PhoneArena, gli utenti sono riusciti a risolvere il classico enigma che ogni anno la società di Mountain View propone agli appassionati. La location è il solito Shoreline Amphitheater, che si trova non troppo lontano dalla sede di Google in California.

Il focus principale dovrebbe essere posto su Android Q, la prossima major release del robottino verde. le principali novità dovrebbero essere costituite dalla Dark Mode, da nuove impostazioni legate alla privacy e da una modalità desktop implementata in modo nativo. Stando agli ultimi rumor, potrebbe essere presente anche un sistema di riconoscimento facciale 3D simile al Face ID di Apple.

Si parla poi di due nuovi smartphone di fascia media con nome in codice Medaka e Salmon. Non si sa ancora praticamente nulla su questi dispositivi, se non appunto che dovrebbero essere annunciati durante il Google I/O 2019. Secondo alcune fonti, però, Medaka sarebbe il nome in codice dello smartwatch Pixel Watch e non di uno smartphone. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito.