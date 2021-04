Google I/O 2021 ufficiale: ecco la data dell'atteso evento

Google ha ufficializzato l'edizione 2021 dell'evento I/O. Il colosso di Mountain View ha infatti deciso di far tornare la "kermesse" dedicata a developer e non solo. Sono previste diverse novità, anche se chiaramente per il momento non c'è nulla di ufficiale per quel che concerne gli annunci.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e MSPowerUser, l'azienda di Mountain View ha fissato il succitato evento gratuito digitale per il 18 maggio 2021. Il Google I/O andrà avanti per due giorni, ovvero fino al 20 maggio 2021. Per chi non lo sapesse, si tratta dell'evento in cui in genere si annunciano novità relative principalmente al sistema operativo Android.

Nonostante questo, il palcoscenico potrebbe rivelarsi utile per la società di Sundar Pichai per annunciare anche dei prodotti fisici. Ci riferiamo ai dispositivi al centro dei più recenti rumor emersi online, dallo smartphone Google Pixel 5a alla nuova generazione di auricolari Google Pixel Buds. A dirla tutta, le indiscrezioni trapelate online sembrano fare riferimento principalmente a questi ultimi, ma mai dire mai.

Per il resto, l'annuncio è stato effettuato attraverso l'apposito sito Web ufficiale, che fornisce ulteriori informazioni in merito all'edizione 2021 del Google I/O. In ogni caso, seppur in via virtuale, quest'anno l'evento ci sarà, al contrario di quanto avvenuto nel 2020.