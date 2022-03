Google, l'I/O 2022 si terrà a maggio: in arrivo Pixel Watch e Pixel 6A?

Dopo il successo del Google I/O completamente online del 2021, in cui Big G ha mostrato per la prima volta Android 12, l'azienda di Mountain View ha finalmente confermato le date di Google I/O 2022, che si terrà l'11 e 12 maggio prossimi e che sarà ancora una volta quasi completamente online, a causa della situazione pandemica.

L'annuncio della conferenza dedicata agli sviluppatori di Google arriva dall'account Twitter del CEO dell'azienda Sundar Pichai, che ha scritto che "Saremo ancora live dallo Shoreline Amphitheatre per il Google I/O di quest'anno! unisciti a noi online l'11 e 12 maggio". Pichai ha anche pubblicato il link al portale ufficiale a cui è possibile collegarsi per seguire in diretta Google I/O 2022.

A quanto pare, a differenza degli scorsi anni, il pubblico in presenza ci sarà, ma sarà estremamente ridotto in termini numerici: per questo, l'evento sarà reso disponibile online in livestreaming sul portale appositamente realizzato da Big G. Il portavoce dell'azienda Alex Garcia-Kummert ha infatti spiegato che "l'evento di quest'anno sarà trasmesso di fronte ad un pubblico limitato dal vivo, perciò sarà reso completamente gratuito e aperto a tutti online".

Le registrazione al Google I/O 2022 avranno inizio nei prossimi giorni, entro fine marzo, ma non ci saranno biglietti virtuali di alcun tipo: chiunque vorrà seguire l'evento in livestreaming sarà semplicemente libero di farlo previa registrazione. La modalità "mista", benché prevalentemente digitale, è un grande passo avanti rispetto agli ultimi due anni: nel 2021, infatti, l'I/O si è tenuto solo online, con una serie di keynote trasmessi in streaming; nel 2020, invece, il Google I/O è stato cancellato a causa del Coronavirus.

È difficile prevedere quali saranno gli annunci di Google di maggio: l'anno scorso, infatti, Big G si era focalizzata su Android 12, ma considerato che Android 13 è già stato rilasciato in Developer Preview 1 pare difficile che il colosso di Mountain View possa dedicargli molto spazio nella sua conferenza. Più probabile è invece che l'azienda si focalizzi sull'espansione dell'ecosistema Google, lanciando il tanto rumoreggiato smartwatch Google Pixel Watch insieme al modello finale della linea di smartphone Pixel 6, il Pixel 6A.