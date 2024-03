Google I/O 2024, c'è una data ufficiale! Ecco quando sarà e cosa aspettarsi

Il lancio della beta di Android 15 risale a metà febbraio, ma ora forse abbiamo una data per la presentazione delle feature più importanti del sistema operativo targato Google di nuova generazione. Nelle scorse ore, infatti, Big G ha annunciato le date dell'I/O, il suo keynote più importante dell'anno: ecco quando sarà e quali prodotti possiamo aspettarci.

Come spiega un post sull'account X di Google Developer, il Google I/O del 2024 si terrà martedì 14 maggio. La data dell'evento è stata svelata attraverso un puzzle logico a livelli (15, per l'esattezza: che si tratti di un velato riferimento ad Android 15, dopo quelli comparsi nelle versioni Beta di Android 14?), che i fan della compagnia hanno risolto nel giro di pochi minuti. Anche a questo giro, l'evento sarà tutto condensato in un solo giorno.

Come sempre, il Google I/O sarà un evento per sviluppatori e si terrà su diverse sessioni divise tra mattino e pomeriggio. Tuttavia, la conferenza principale dell'evento sarà, come avviene ogni anno, l'occasione perfetta per il lancio di una serie di prodotti realizzati dal colosso di Mountain View. Lo scorso anno, per esempio, Google aveva svelato Pixel 7a e Pixel Fold, ma anche Pixel Watch 2, Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Ovviamente, il keynote Google sarà trasmesso in streaming, perciò tutti gli annunci saranno immediatamente disponibili anche per il pubblico che non sarà presente all'evento di persona.

Quest'anno, con ogni probabilità, Google si focalizzerà su Android 15 - già rilasciato in beta sui dispositivi Pixel compatibili - e sulle sue funzionalità all'IA, perciò possiamo aspettarci che l'azienda dica anche qualche parola sull'Intelligenza Artificiale di Gemini e sui suoi prossimi aggiornamenti. Per quanto riguarda il comparto hardware, invece, le possibilità sono molteplici: ci sentiamo di escludere un lancio di Pixel 9 e 9 Pro, entrambi in arrivo nella seconda metà dell'anno, ma un teaser dei due dispositivi è più che probabile.

Invece, all'I/O (come da tradizione) Big G si focalizzerà su Google Pixel 8a e, forse, sulla seconda generazione di Pixel Fold, che secondo alcuni esperti di settore verrà lanciato proprio nel corso del 2024, ad un anno esatto di distanza dal predecessore. Infine, è probabile che nel corso del keynote arrivi anche l'annuncio di Google Pixel Watch 3, o che quantomeno venga condiviso un first look al dispositivo.

