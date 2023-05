Google, all'I/O arriva il serio concorrente di ChatGPT? Si parla di PaLM 2

Mancano poco più di 24 ore al via dell’edizione 2023 del Google I/O e direttamente da CNBC arrivano le prime indicazioni su ciò che potrebbe svelare il motore di ricerca durante la conferenza d'apertura ed in generale durante l'evento.

A quanto pare, durante lo show d’apertura Google darà ampio spazio ai prodotti basati sull’intelligenza artificiale.

Tra i protagonisti dello show ci sarà il nuovo LLM, PaLM 2, che CNBC etichetta come un modello di linguaggio multimodale “di uso generale” oltre che “il più recente ed avanzato” di Google. Secondo quanto emerso, negli ultimi tempi il modello avrebbe completato “un’ampia gamma di test di codifica e matematica, nonchè test ed analisi di scrittura creativa”, motivo per cui sul palco il gigante di Mountain View potrebbe mettere in mostra alcune di queste capacità direttamente sul palco.

CNBC riferisce anche che Google annuncerà delle nuove esperienze generative per la ricerca e per il chatbot Bard, inclusa un’espansione di quest’ultimo al giapponese ed alla lingua coreana.

In arrivo però anche nuovi strumenti per l’IA incentrati su Workspace, tra cui funzionalità che permetteranno di generare file con Fogli ed immagini per l’app Presentazioni.

Chiaramente, durante l’evento vedrà la luce anche l’ormai già svelato Google Pixel Fold, lo smartphone pieghevole di cui si sa praticamente tutto.