Al via il Google I/O: Big G pubblica un pinball open-source per promuovere l'evento

Con l'avvicinarsi del Google I/O 2022, che prenderà il via tra poche ore sia in presenza che online, Big G ha iniziato a promuovere il suo evento per fan e sviluppatori con un interessante minigioco online, che potete giocare in maniera ovviamente gratuita.

Per provare il gioco vi basterà collegarvi alla pagina ufficiale creata da Google, intitolata Google I/O Pinball. Il minigioco di Mountain View, infatti, è un semplice browser game basato sul pinball. Prima di iniziare, vi verrà chiesto di scegliere uno tra quattro personaggi, che dovrebbero cambiare l'estetica della cornice di gioco e alcune meccaniche della partita.

Una volta scelto il vostro personaggio (noi vi consigliamo di utilizzare il famoso dinosauro di Google Chrome, che delizia da anni gli utenti sfortunatamente rimasti senza connessione internet), inizierà il gioco vero e proprio, che, come abbiamo già spiegato, altro non è che un pinball digitale.

I controlli sono semplici e richiedono l'uso di pochissimi pulsanti a tastiera e di pochi tocchi su smartphone. Lo scopo del gioco è semplicissimo, poiché per vincere basta solo ottenere il punteggio più alto possibile, magari invitando parenti e amici a testare il browser game per confrontare i risultati ottenuti.

Ma perché usare un pinball per promuovere il Google I/O? La risposta sta nelle tecnologie di ranking utilizzate da Google: stando a quanto riporta PhoneArena, infatti, il browser game utilizza un sistema di classifiche gestito tramite Firebase, una soluzione sviluppata internamente da Google e utilizzata per la costruzione di applicazioni cross-platform.

Inoltre, il gioco è completamente open-source, poiché il suo codice sorgente è disponibile su GitHub: la stessa Google, anzi, invoglia studenti e sviluppatori a personalizzare e modificare il pinball. Intanto che attendente l'inizio del Google I/O, comunque, potete dare un'occhiata al nostro speciale sui possibili annunci di Google durante l'evento.