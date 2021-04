Google I/O, grandi annunci all'orizzonte: arriva il Pixel 5a?

Dopo aver appreso del possibile lancio parziale del Pixel 5a, nuovi interessanti spunti di riflessione arrivano direttamente dal CEO di Google, Sundar Pichai, le cui affermazioni lasciano presagire grandi avvenimenti per il prossimo keynote dell'azienda.

Poco dopo la chiusura del tradizionale Alphabet per i risultati economici del Q1 2021, Pichai ha infatti rilasciato delle interessanti dichiarazioni in merito al prossimo Google I/O, fra cui la possibilità di assistere a "significativi aggiornamenti e annunci sui prodotti".

Ricordiamo che Google è stata costretta già lo scorso anno ad annullare l'evento per via della pandemia di COVID-19, rinunciando anche a un'alternativa digitale, diversamente da quanto accaduto invece per altri colossi del settore. Anche per questo motivo, il prossimo appuntamento potrebbe essere particolarmente ricco di novità.

Sebbene Pichai non faccia in alcun modo riferimento al Pixel 5a, è possibile che il nuovo smartphone Android faccia la sua prima apparizione proprio nel corso del prossimo keynote. Del resto, come ricorda anche la fonte, fu proprio sul palco del Google I/O 2019 che vennero svelati i Google Pixel 3a e 3a XL.

Nel calderone dei possibili annunci troviamo inoltre l'ormai attesissimo SoC Whitechapel, chip proprietario che difficilmente verrà svelato ma è plausibile che l'azienda possa almeno stuzzicare la nostra fantasia con un teaser.

Ultima, ma non per importanza, la possibilità di scoprire finalmente anche i nuovi auricolari TWS Pixel Buds A. Non ci resta che seguire l'evento sul quale, ricordiamo, il sipario si alzerà il 18 maggio.