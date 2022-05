Google I/O, non solo Pixel 7 e Pixel Watch: mostrato un teaser dei nuovi Google Glass

Il Google I/O è stato colmo di annunci, tra cui quello di Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch e persino Pixel Tablet. Accanto a questi dispositivi, però, Google ha anche mostrato un "prototipo iniziale" dei suoi smartglasses in AR, che potrebbero sostituire i Google Glass a dieci anni dal loro debutto, avvenuto all'I/O del 2012.

In effetti, l'AR è stata tra i protagonisti del Google I/O, poiché la compagnia di Mountain View ha mostrato diverse funzioni e software innovativi per la Realtà Aumentata, pur senza sbottonarsi sul suo visore dedicato. Tuttavia, quest'ultimo sembra essere fugacemente apparso in alcune immagini del keynote, come quelle che trovate in calce o in copertina a questa notizia.

Il device viene utilizzato, nei materiali diffusi da Google, per generare automaticamente sottotitoli tradotti nella lingua dell'utente quando questi parla con qualcuno che utilizza un idioma diverso, oppure per trascrivere in tempo reale le conversazioni. Si tratta di feature decisamente interessanti, che saranno sicuramente implementate nel visore AR di Google e Raxium, che potrebbe debuttare nel 2024.

Bisogna però fare attenzione, perché Google non ha parlato molto dei suoi smartglasses, spiegando che essi sono ancora un "early prototype" e che quelli mostrati nelle immagini non sono i reali sottotitoli generati da questi ultimi, ma un "punto di vista simulato" di un utente che utilizza gli occhiali smart. In altre parole, Google ha adottato un approccio molto cauto nell'annuncio del dispositivo AR, che però è innegabilmente presente, benché di sfuggita, tra quelli mostrati durante il keynote.

Al momento, comunque, i Google Glass sono ancora in commercio, benché solo per utenti enterprise, perciò Google non sembra avere troppa fretta di mettere sul mercato le sue tecnologie di nuova generazione per la realtà aumentata. Nonostante ciò, il teaser dei nuovi smartglasses di Big G all'I/O ha dato all'azienda un consistente vantaggio temporale su Apple, che dovrebbe presentare Apple AR a fine 2022.