Google I/O, online il programma ufficiale: arrivano Pixel Watch e Pixel 6A?

Ormai ci siamo: le date del Google I/O 2022 si avvicinano rapidamente e la stessa Google ha pubblicato online alcune informazioni sui panel e gli argomenti che verranno toccati durante la conferenza. Ecco dunque di cosa Google dovrebbe parlare nel corso dell'I/O 2022.

L'evento dovrebbe dunque iniziare con la tradizionale conferenza del CEO di Google Sundar Pichai, che dovrebbe fornire un'introduzione generale ai piani futuri dell'azienda di Mountain View per il 2022 e oltre. Se i leak delle ultime settimane dovessero rivelarsi accurati, comunque, in questa cornice dovremmo assistere al reveal di Google Pixel Watch e, probabilmente, anche al lancio di Google Pixel 6A.

Successivamente, la conferenza di Google dovrebbe spostarsi sul tema dell'Intelligenza Artificiale, anche se non è chiaro quali annunci verranno fatti da Big G a riguardo. Una delle possibilità più concrete, però, è che vengano presentate delle novità per Google Assistant, insieme ad alcuni nuovi dispositivi smart per la casa.

Infine, il Google I/O dovrebbe concentrarsi sul software, che d'altro canto è da sempre il centro della kermesse per sviluppatori di Mountain View. Sicuramente saranno mostrate nuove informazioni su Android 13, da poco uscito dalla beta per sviluppatori ed entrato in public beta su device selezionati, mentre vi è anche la possibilità che il Face ID per Pixel 6 e 6 Pro venga mostrato proprio durante i panel tecnici dell'I/O.

Sempre dal punto di vista tecnico, Google potrebbe approfondire WearOS, che dovrebbe ricevere un aggiornamento decisamente corposo proprio in vista del rilascio di Pixel Watch. È poi anche possibile che l'azienda pubblichi una roadmap dei prossimi aggiornamenti di ChromeOS e dei suoi sforzi per la Realtà Aumentata.