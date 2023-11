Google, l'IA 'anti-ChatGPT' Gemini è in ritardo: l'annuncio slitta al 2024?

Ormai da diversi mesi, Google è al lavoro su Gemini AI, un'Intelligenza Artificiale più sofistica di Bard e capace di competere direttamente con le ultime iterazioni di ChatGPT, specie con quelle basate su GPT-4. In molti credevano che Google Gemini AI fosse quasi completo, ma le cose non starebbero affatto così.

Un nuovo report di The Information, che a sua volta cita delle fonti interne a Big G, spiega infatti che la presentazione di Gemini AI è stata posticipata di qualche mese da parte di Google. L'IA doveva essere mostrata per la prima volta tra la fine di novembre e la prima metà di dicembre, ma pare che il suo annuncio sia slittato di qualche settimana. Ora, esso dovrebbe tenersi nel corso del primo trimestre del 2024.

Sfortunatamente, l'indiscrezione non chiarisce i motivi del posticipo di Gemini AI, anche se viene riportato che il co-fondatore di Google Sergey Brin sta "trascorrendo quattro o cinque giorni a settimana con gli sviluppatori", a conferma del fatto che Gemini sia importantissimo per Google e che, al contempo, i lavori sull'Intelligenza Artificiale non sarebbero ancora terminati. Al contrario, sembra proprio che Big G abbia messo tutti i suoi sviluppatori al lavoro su Gemini, se persino Sergey Brin trascorre tutto il suo tempo immerso nello sviluppo dell'IA.

Non è chiaro come sia stato possibile l'accumulo del ritardo dello sviluppo di Gemini AI, anche perché il team al lavoro sulla nuova Intelligenza Artificiale di Google è stato fondato unendo due gruppi di ingegneri di Big G al lavoro su IA diverse tra loro.



In passato, il direttore del progetto Demis Hassabis, si era espresso in modo molto positivo sull'unione dei due team, dicendo ai microfoni di Decoder che "dopo solo un paio di mesi, stiamo già sentendo tutta la forza e tutti i benefici della fusione, che si ripercuoteranno positivamente su Gemini. Gemini è il nostro Large Language Model Multimodale di nuova generazione, ed unisce le migliori idee di entrambi i team di sviluppo che se ne stanno occupando".