Google, l'IA di Bard pronta a sbarcare sui ChromeBook: ecco come sarà

Con l'annuncio di Google Bard, il colosso di Mountain View ha tracciato la strada che porterà al futuro del suo motore di ricerca tramite risultati ottenuti mediante l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

Nonostante la figuraccia di Google Bard in una risposta ufficiale, il potenziale di questa tecnologia non è mai stato messo in discussione, portando persino vere e proprie autorità del settore come Bill Gates a spendere parole al miele per l'IA di ChatGPT e affini.

Per questo motivo, non stupisce affatto la forte spinta di Google in tal senso, che potrebbe presto portare alla prima, seppur timida, integrazione di Bard su ChromeOS e quindi sui "suoi" ChromeBook.

L'implementazione dell'IA system-wide potrebbe essere la vera feature che mancava ai dispositivi dotati del leggero sistema operativo di Google e la cosiddetta "Conversational Search" rappresenta solo il suo primissimo campo d'applicazione. Si tratta di un sistema rapido di ricerca che integra il chatbot di Bard per comprendere la ricerca e offrire risultati quanto più calzanti possibile. Questa denominazione è stata trovata in una serie di novità nel codice dell'OS.

La parte più interessante di tutto ciò riguarda proprio la possibilità di avere questo strumento sempre a portata di mano tramite la barra delle applicazione, raggiungibile con un semplice clic e che dovrebbe andare a sostituire in toto la classica ricerca globale. Il suo rollout potrebbe avvenire nel corso dell'anno come funzione sperimentale ma attualmente si parla soltanto di ipotesi.