Google e l'IA che vi dirà chi siete guardando le vostre foto

Il roboante lancio dell'IA Gemini da parte di Google ha aperto le porte a una lunga serie di rumor relativi ai progetti futuri della casa di Mountain View e ai modi in cui proverà a proporne le funzionalità nell'esperienza quotidiana a contatto con le sue tecnologie.

Secondo un nuovo giro di indiscrezioni, uno di questi sistemi in fase di sviluppo prenderebbe il nome di Project Ellmann. Il suo scopo sarebbe quello di utilizzare un modello di IA per analizzare le nostre foto e comprenderne il contenuto in maniera dinamica. L'obiettivo finale sarebbe quello di renderlo un vero e proprio cantastorie della nostra vita.

Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, ma la fonte spiega di aver visionato una presentazione di questo progetto, in cui viene spiegato anche un altro interessante dettaglio, ovvero l'idea di creare un chatbot che sappia già con chi sta parlando, al contrario di ChatGPT.

Un chatbot di questo tipo saprebbe già che abbiamo un cane o un gatto, oppure quando abbiamo incontrato l'ultima volta i nostri parenti o, ancora, il nostro tipo di cibo preferito. Un'idea fantascientifica e per certi versi anche terrificante, ma non per questo meno interessante. Sarebbe certamente utile nel fornire risposte più adatte alle nostre esigenze, conoscendo parte del nostro background.

Ma cosa chiedereste a un'Intelligenza Artificiale se sapesse già tutto di voi?