Google: ecco l'IA che elimina il rumore nelle foto ed è fenomenale

Negli ultimi anni, la corsa alle reti neurali anche sugli smartphone ha portato allo sviluppo di un crescente numero di tecnologie di processazione dell'immagine, in grado talvolta di dare risultati inimmaginabili anche in condizioni di luce complicate.

Tra questi, uno dei metodi più interessanti l'ha prodotto OPPO e ne abbiamo parlato nel nostro speciale su OPPO Marisilicon X, il processore neurale di Find X5 Pro.

Tuttavia, la strada verso la perfezione è ancora lunghissima e sono tante le ricerche in tal senso. Fra tutte, oggi vi vogliamo segnalare l'ultima fatica di Google Research, un progetto open source chiamato MultiNeRF che è davvero promettente.

Lo potrete osservare in azione nel video che trovate in apertura, ma è presenta anche una pubblicazione testuale a questo link.

L'algoritmo prodotto dai laboratori di Google lavora processando direttamente materiale RAW e applicando un processo di denoising basato sulla ricostruzione dell'immagine per come sarebbe dovuta essere, naturalmente pescando da training set specifici.

Il risultato finale, a dire il vero, è decisamente incoraggiante per una tecnologia ancora ben lontana dalla commercializzazione.

Scopriamo ormai a cadenza settimanale nuove potenzialità relative al Deep Learning. Di recente, per esempio, abbiamo chiesto a MidJourney il finale di God of War Ragnarok e i risultati in alcuni casi sono stati incredibili.