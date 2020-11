Google impedisce l'installazione delle sue app nei telefoni Huawei con chip Kirin

Su Reddit alcuni utenti hanno fatto notare che Google ha intrapreso un’azione piuttosto severa nei confronti di Huawei per confermare una volta per tutte il distacco tra le due compagnie dopo le restrizioni attuate dall’amministrazione Trump, bloccando la possibilità di installare le famose GApps negli smartphone del colosso cinese.

Come raccontato dall’utente AscendChina, per diverso tempo lui si è affidato all’installazione delle applicazioni sviluppate da Google tramite terze parti, dunque scaricando manualmente il file APK dedicato e installandolo da sé. Tuttavia, di recente questo metodo sarebbe fallito: nel tentativo di installare l’ultima versione di Google Maps, quella con la nuova modalità guida e maggiori informazioni sul COVID-19, lo smartphone ha mostrato un messaggio d’errore con scritto "Questa applicazione non è compatibile con la CPU del tuo dispositivo”, anche se sullo stesso dispositivo la versione precedente dell’app sembrava funzionare senza problemi.

Testando lo stesso file APK su dispositivi di altri marchi l’installazione è andata liscia come l’olio, mentre su modelli come Huawei P20, P30 e P40 continuava a crashare poiché sotto la scocca si trova un chip Kirin e non Qualcomm, Mediatek o altro. Sebbene sia Huawei che Google non abbiano rilasciato commenti ufficiali al riguardo, sembrerebbe proprio che il colosso di Mountain View abbia optato per concludere una volta per tutte questo capitolo colpendo i dispositivi al cuore.

A proposito di Huawei, rumor recenti parlano della possibilità di vedere giungere sul mercato Huawei P50 con le “lenti liquide” in dotazione, ovvero degli obiettivi con tasso di precisione di quasi il 100 percento e migliorie notevoli alla stabilizzazione ottica dell’immagine.