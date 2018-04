Google: in arrivo il primo Chromebook con schermo in 4K?

Attualmente, il Pixelbook di Google offre una risoluzione di 2400x1600 pixel su uno schermo LCD da 12,3 pollici, ma a quanto pare la compagnia di Mountain View punterebbe a migliorare la soluzione tramite l'utilizzo di schermi più performanti, il tutto perchè ritiene che la fascia di mercato a cui si rivolgono di Chromebook sia quella alta.

Secondo quanto riportato da alcuni utenti su Reddit, la società americana sarebbe in procinto di lanciare il primo Chromebook ad includere uno schermo in 4K. Il codice sorgente di Chromium OS, infatti, è appena stato aggiornato con riferimento ad una macchina con nome in codice Atlas e risoluzione dello schermo di 3840x2160 pixel, come notato anche su XDA Developers.

Il file che menziona questo computer misterioso si chiama boards.yaml ed elenca diverse configurazioni hardware supportate da Chromium OS. Ad esempio, il Pixelbook di Google utilizza il nome in codice "eve", mentre il Chromebook Plus, ovvero il 2-in-1 di Samsung è noto come "kevin".

Come il Pixelbook, questo dispositivo misterioso (Atlas) non ha uno slot per le schede SD. Un utente di reddit, nbsp, sostiene di aver trovato nel codice alcune menzioni alla tastiera, touchpad e touchscreen.

La risoluzione di 3840x2160 pixel lascia intendere che probabilmente ci troveremo di fronte uno schermo con aspect ratio di 16:9, molto più ampio rispetto allo schermo 3:2 del Pixelbook.

La presentazione potrebbe avvenire già nel corso del Google I/O del prossimo mese.