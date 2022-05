Google va all-in: svelati ufficialmente Pixel 7, 7 Pro, Buds Pro, Watch e Tablet

A pochi minuti dal reveal di Google Pixel 6a, è già tornato il momento di approfondire le novità in ambito hardware legate alla società di Mountain View. Infatti, BigG ha deciso di "andare all-in" nel corso dell'evento I/O 2022, svelando anche Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Buds Pro, Pixel Watch e Pixel Tablet. Sì, avete capito bene.

Partendo dai due smartphone, come ben potete immaginare visto che c'è appena stato il reveal di Pixel 6a, si è trattato solamente di una "rapida occhiata". Tuttavia, come potete vedere in calce alla notizia, durante la diretta YouTube legata al Google I/O 2022, sono state mostrate diverse immagini relative al design dei dispositivi, nonché è stata annunciata una finestra temporale in cui arriverà la gamma Pixel 7, ovvero nell'autunno 2022. Tra l'altro, è già stato svelato che arriverà una nuova generazione del chip proprietario Tensor.

Al netto degli annunci legati al mondo smartphone, c'è stato anche il reveal degli auricolari Pixel Buds Pro. Il prodotto arriverà nell'estate del 2022 con preordini a partire dal 21 luglio. Il prezzo? 199 dollari. Non è poi mancato l'annuncio di Google Pixel Watch, che in realtà è stato molto rapido. Il prodotto è infatti stato mostrato in pochi minuti, ma sappiamo che approderà sul mercato in autunno. Per il resto, si è fatto riferimento a Google Pixel Tablet, che arriverà nel corso del 2023. Insomma, BigG ha effettuato miriadi di reveal anche lato hardware durante l'I/O 2022, rimandando al portale ufficiale Google Store, nonché ai canali ufficiali come il profilo Twitter Google, per maggiori dettagli.

Tra l'altro, alla fine è arrivata anche la "one more thing". Infatti, è stata mostrata una demo di occhiali legati alla realtà aumentata, che mirano molto su servizi come Google Traduttore (ad esempio, relativamente alla traduzione istantanea di un menu al ristorante). In ogni caso, i reveal sono stati parecchi, quindi potreste voler approfondire il tutto anche mediante il portale ufficiale del Google I/O 2022.