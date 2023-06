Google ha fatto un'indagine per capire quanti libri esistono nel mondo (davvero troppi!)

Sono molti i secoli, ormai, che ci separano dall’avvento della stampa a caratteri mobili di Gutenberg (1440 circa) e perciò sorge spontaneo un quesito: in tutto questo tempo, quanti libri unici sono stati creati? Capite bene che è impossibile ricercare un numero esatto; tuttavia, le stime restano comunque impressionanti.

Viviamo ormai in un’epoca di transizione molto importante per la lettura: gli e-book e gli audiolibri sono alternative che stanno diventando sempre più popolari nel nostro quotidiano. Sebbene possa sembrare un dato scoraggiante per gli amanti dei libri cartacei, si è comunque constatato un notevole aumento di produzione dei contenuti e, al contempo, una riduzione delle materie prime.

Nel 2010, Google ha intrapreso un progetto molto ambizioso ma che, a distanza ormai di 13 anni, risulta obsoleto: ha contato tutti i libri esistenti sulla Terra. Tuttavia, non possiamo proprio fare a meno di rendere noto alla nostra community di curiosoni che l’azienda informatica statunitense ha registrato 129.864.880 titoli unici. Un numero da capogiro, non trovate?

Purtroppo, nella ricerca non ci sono i libri andati perduti nella storia e chissà quanti ne sono stati realizzati in questi 13 anni. Inoltre, Google ha escluso volutamente contenuti serializzati e titoli disponibili solo in formati audio.

Ma come si è riusciti ad ottenere un dato simile? Dovete sapere che ogni libro ha un Numero Standard Internazionale (ISBN), il che ha permesso alle ricercatrici e ai ricercatori di trarre qualche stima. Secondo l’UNESCO, ogni anno vengono pubblicati circa 2,2 milioni di nuovi titoli e perciò oggi dovrebbero essere in circolazione circa 156.264.880 testi unici.