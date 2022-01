Google inizia il 2022 con 32 app, giochi e temi in regalo per smartphone Android

Google vizia ancora gli utenti Android dopo i contenuti regalati a fine 2021. Per celebrare l’inizio del 2022 come si deve, il colosso di Mountain View ha deciso di donare 32 app, giochi e wallpaper ai possessori di smartphone del robottino verde. Vediamo assieme l’elenco dei prodotti proposti a costo zero.

Applicazioni

4K Video Player

Document Scanner - Scan PDF

Gallery

SkanApp hands-free PDF book scanner

Stark Dumbbell

Multi-Screen Voice Calculator Pro

Giochi

Asteroid

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

Defender Battle Premium

Epic Heroes War - Premium

Even and Odd Premium

Heroes Defender Premium

Survivalist: invasion PRO

Warriors' Market Mayhem VIP : Offline Retro RPG

Fall of Reich - WW2 Allied Siege

Frontier Wars Premium

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Shadow of Death: Dark Knight

Sudoku Challenge Offline

The Survivor: Rusty Forest

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Crisis of the Middle Ages

Inferno - Virtual Reality Roller Coaster (VR)

Sonny The Mad Man

The Curse Of Zigoris

Burning Fortress 2

Cross the Cliff

Let the Pharaoh Free

Pirate Defender Premium

Space Shooter: Galaxy Attack

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Color Blocks: live wallpaper

Maple: live wallpaper

In sconto potrete trovare invece giochi mobile come Grand Prix Story, Pocket Academy, Pocket League Story e Battle Chasers: Nightwar. Attenzione però alla lunga lista di pacchetti di icone in offerta, disponibile sul portale di Android Police.

Sempre à propos di Google,la società sembra al lavoro su nuovi occhiali AR per il metaverso.