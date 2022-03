Google inizia marzo con 24 app, giochi e temi gratis questo fine settimana

In seguito agli ultimi regali per utenti Android di fine febbraio, Google ha deciso di avviare il mese di marzo 2022 con una nuova serie di 24 app, giochi e pacchetti di personalizzazione a costo zero per questo weekend e, in certi casi, per l’intera settimana prossima. Ecco a voi l’elenco completo dei prodotti interessati.

Applicazioni

Net Signal Pro

RubikCalcPRO: Programmable Calculator (PRO)

Bookmark Manager - Website favorites manager

Sleep Faster, Meditation Pro

Smart Loan Calculator Pro

File Manager Pro - File Explorer

Shot on Watermark on Photo - Like Shot On one plus

Giochi

Think Tap Turn - Brain Game

Fall of Reich - WW2 Allied Siege

Fire Free Fall Pro

Infinite Launch

Math games for kids - Multiplication table (PRO)

Cat town (Tap RPG) - Premium

Pacchetti di icone e personalizzazione

Ascio - Icon Pack Black & White HD -Icon Pack Cirgus - Icon Pack Color lines - Icon Pack Glass HD - Icon Pack Lumbre - Icon Pack Pixel Pie 3D - Icon Pack Roui - Icon Pack Salpicons - Icon Pack Win10 Flat - Icon Pack Win Circle - Icon Pack

Contemporaneamente a questi regali, Google ha deciso di rilanciare anche interessanti sconti su videogiochi per smartphone Android come Northgard, OK Golf, Neighbours from Hell 2 e This Is The Police 2. L’elenco completo di contenuti in offerta resta disponibile sulla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Nel frattempo, vi ricordiamo che c'è un'app Android da disinstallare il prima possibile, poiché contiene un malware che potrebbe rubarvi i soldi sul conto corrente.