Google inizia la settimana con il botto: 28 app, giochi e temi in regalo per Android

Mentre un nuovo malware Android semina tensione in Italia, Google decide di addolcire dicembre in vista delle festività natalizie con 28 app, temi e giochi in regalo per utenti Android. Un inizio di settimana con il botto, dunque, per i fan del robottino verde, accompagnato da qualche sconto interessante sui videogiochi mobile.

Applicazioni

Genetic Helper

Stark Suspension USA

audioPro Player

PowerAudio Plus Music Player

PowerAudio Pro Music Player

Giochi

Fractal Space HD

NABOKI

Data Defense

Evertale

The Secret of Crimson Manor

Save the boy

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Castle Defender Premium

Cooking Kawaii - cooking game madness fever

Pacchetti di icone, temi e personalizzazione

Proton - Icon Pack

Fledermaus - Icon Pack

Neo - Icon Pack

Black Army Emerald - Icon Pack

Blex UI - Icon Pack

Color Crayon - Icon Pack

Color Metal - Icon Pack

Glass HD - Icon Pack

Lumbre - Icon Pack

OS Round - Icon Pack

Plax - Icon Pack

Salpicons - Icon Pack

Win10 Flat - Icon Pack

Win Circle - Icon Pack

Tra le promozioni del momento segnaliamo videogiochi Android come Bad North Jotunn Edition, Kathy Rain, Kingdom: New Lands, Townscaper e Whispers of a Machine. Attenzione però anche ai pacchetti di icone in sconto, la cui lista è disponibile sulla pagina dedicata da Android Police.

Se invece siete alla ricerca di un ottimo dispositivo mobile con OS del robottino, torniamo a segnalarvi i migliori smartphone Android del 2021 tra 200 e 300 Euro.