Ora Google ti insegna come si pronunciano le parole

Una nuova feature di Google è pensata per aiutare gli utenti a capire come si pronuncia esattamente una parola. Cosa che può tornare spesso utile, specie quando si affrontano termini appartenenti ad una lingua straniera o desueti. Vediamo come funziona la nuova funzione e quello che c'è da sapere.

Quanto al funzionamento: è sufficiente scrivere "Come si pronuncia" seguito dalla parola desiderata per ricevere dal motore di ricerca un audio che ce lo spiega. La funzione per il momento è disponibile solamente per la lingua inglese. E quindi la frase giusta è "How do you pronounce...".

La buona notizia è che la feature non sembrerebbe essere un'esclusiva della regione USA, e se impostate il motore di ricerca in inglese (o banalmente cercate how do you pronounce... anche da Google.it) la potete provare anche voi. Siccome immaginiamo che per un italiano sia estremamente più frequente voler sapere la corretta pronuncia di una parola in inglese, che di una in italiano, la cosa è sicuramente positiva.

Da smartphone, segnala poi The Next Web, è anche possibile usare il microfono del device per allenarsi a pronunciare la parola ricercata.

Sebbene per il momento la feature sia solo in inglese americano, Google ha annunciato che presto verrà resa disponibile anche in spagnolo.