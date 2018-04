Google inserirà in Assistant dei video tutorial sponsorizzati?

Secondo un'indiscrezione riportata da CNBC Google avrebbe intenzione di inserire all'interno del suo Assistant dei video tutorial sponsorizzati. Al momento il colosso starebbe discutendo con diverse compagnie i dettagli di questa iniziativa, di cui probabilmente sentiremo parlare in un futuro molto prossimo.

Sempre secondo CNBC infatti Google è pronta a presentare questa novità al prossimo I/O, atteso per maggio; il suo lancio sarebbe previsto già alcuni mesi dopo il suo annuncio, ed andrebbe a competere con l'Echo Show di Amazon, preso come punto di riferimento per questo nuovo segmento del mercato da diversi competitor come Lenovo, Sony e JBL.

Diversi rumor infatti vorrebbero Google al lavoro su un prodotto molto simile a quello proposto dal colosso di Jeff Bezos con l'Echo Show, che andrebbe quindi ad affiancarsi alla linea già esistente di Home, Home Max ed Home Mini. Una fetta di mercato in costante crescita, confermata dal numero crescente di lingue supportate da Assistant.

Una mossa del genere avrebbe ovviamente lo scopo di aiutare Google a monetizzare il servizio, offrendo a varie aziende la possibilità di sponsorizzare video tutorial dedicati ai propri prodotti all'interno di Assisant; questa dinamica però è ancora in fase di discussione e sempre secondo CNBC i brand presenti all'I/O non verserebbero alcuna cifra per essere presenti alla sua inaugurazione.

Voi sareste pronti ad ospitare in casa un assistente virtuale?