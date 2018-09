Google insieme a Renault, Nissan e Mitsubishi per un nuovo sistema di infotainment

Renault, Nissan, Mitsubishi e Google hanno firmato una partnership tecnologica per dotare i veicoli dell’Alleanza del sistema operativo Android. La collaborazione consentirà di offrire servizi di infotainment intelligenti e applicazioni per i clienti a partire dal 2021 su diversi modelli e marchi.

Nell'ambito della partnership tecnologica, i veicoli venduti dall'Alleanza nella maggior parte dei mercati utilizzeranno Android, il sistema operativo più diffuso, proponendo così la navigazione su Google Maps, l'accesso alle applicazioni automobilistiche di Google Play Store e il controllo vocale tramite Google Assistant. Quest'ultimo consente di rispondere alle chiamate e agli SMS, gestire il sistema multimediale, cercare informazioni e gestire le funzioni del veicolo.

L’Alleanza, le cui vendite complessive dello scorso anno sono state pari a 10,6 milioni di veicoli in quasi 200 mercati, integrerà i servizi e le applicazioni Google nei sistemi di infotainment e nel Cloud, al fine di migliorare l'esperienza a bordo per i clienti di Renault-Nissan-Mitsubishi Motors. Anche se i veicoli dell'Alleanza utilizzeranno la piattaforma comune Android, ciascun marchio avrà comunque la possibilità di integrare in aggiunta una propria interfaccia e proprie funzionalità uniche.

La partnership rientra nel piano a medio termine "Alliance 2022", che prevede, tra i numerosi obiettivi, di equipaggiare un numero sempre più elevato di veicoli con servizi di connettività di bordo. L'annuncio odierno coincide con il primo anniversario di tale piano e testimonia l'interesse dell'Alleanza per le tecnologie di nuova generazione.

"Alliance 2022" prevede il lancio di 12 nuovi modelli 100% elettrici, lo sviluppo di tecnologie di guida autonoma e lo sviluppo dell'Alliance Intelligent Cloud. Il piano mira inoltre a realizzare vendite annuali pari a oltre 14 milioni di unità entro la fine del 2022.

L’Alliance Intelligent Cloud assicura ai sistemi di infotainment di nuova generazione una connettività sicura tramite una piattaforma che integra la gestione dei dati, i servizi di infotainment, gli aggiornamenti e la diagnostica remota dei veicoli dell’Alleanza.

Grazie alle più recenti tecnologie sviluppate da Renault-Nissan-Mitsubishi e Google, i veicoli dei marchi dell’Alleanza saranno dotati di uno dei sistemi di infotainment più intelligenti del mercato.

Conducenti e passeggeri beneficeranno dell'ecosistema in continua evoluzione di Google e Android, che comprende già migliaia di applicazioni. Questa integrazione, associata alle approfondite conoscenze di una dinamica community di sviluppatori, permetterà di accedere alle applicazioni più utili in auto. L'ambiente proposto sarà compatibile anche con dispositivi gestiti da altri sistemi operativi, tra cui Apple iOS.