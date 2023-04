Google integrerà un chatbot IA nel motore di ricerca: parola del CEO

Non c'è solamente l'annuncio di Google sul supercomputer IA a tenere alta l'attenzione relativa alla tecnologia. Infatti, da quel di Mountain View iniziano a emergere i primi dettagli in merito a quanto avverrà in futuro in questo contesto.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo, di recente Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, ha rilasciato un'intervista al The Wall Street Journal in cui commenta, seppur in modo parziale, quali potrebbero essere i prossimi bassi di BigG in termini di intelligenza artificiale. Come ben potete immaginare, si è fatto riferimento anche al tema dei motori di ricerca.

Certo, il chatbot Google Bard è già disponibile da un po' di tempo (quantomeno per gli utenti esteri, visto che in Italia non risulta ancora possibile iscriversi alla waitlist), ma per il momento non si è ancora vista un'integrazione dell'intelligenza artificiale nel motore di ricerca Google. Per intenderci, si è in attesa di una sorta di "risposta" da parte di BigG all'arrivo di ChatGPT potenziato su Bing (di mezzo in quel caso c'è il cosiddetto modello Prometheus).

Ebbene, in questo contesto sono arrivate delle dichiarazioni importanti da parte di Pichai. Infatti, quest'ultimo ha confermato il futuro arrivo di un chatbot integrato nel motore di ricerca Google, ma non si è "sbottonato" su quando il tutto potrebbe accadere. Per il resto, ciò che va notato è che Bard non rappresenta la soluzione legata a Google Search, dato che il progetto IA relativo a quest'ultimo è separato dal chatbot già noto agli utenti. Chiaramente per ora i dettagli su quanto avverrà in futuro non sono poi così tanti, ma sembra che BigG sia sulla buona strada per inserirsi nella "battaglia IA dei motori di ricerca".