Google introduce altri 50 animali in realtà aumentata: ecco quali sono

La realtà aumentata è uno strumento sempre più utilizzato da Google, anche per scopi prettamente ludici: dopo l’approdo dei dinosauri in realtà aumentata, infatti, il colosso di Mountain View ha annunciato l’aggiunta di altri 50 nuovi animali in 3D visibili tramite il motore di ricerca e visualizzabili in AR dallo smartphone.

Come potete vedere dal tweet ufficiale di Google in calce all’articolo, ora ci sarà una lunga lista di animali ricercabili direttamente via browser e visualizzabili in realtà aumentata: tra questi ci sono tanti cani come akita, bulldog, pastore tedesco, shiba inu e corgi, o razze di gatti come maine coon, sphynx e persiani. Non mancano pure asini, volpi, maiali, mucche e ippopotami, oppure potrete finalmente convincere i vostri amici che gli unicorni esistono anche se in una versione digitale. La lista completa potete trovarla nella pagina apposita di Android Police.

Ci sono margini di errore, come evidenziano anche utenti nel thread, con modelli 3D che non risultano così belli da vedere o che non vengono visualizzati alla loro ricerca. Quest’ultimo dettaglio, però, dipende soprattutto dalla compatibilità dei dispositivi: sia nel caso di Android che per iOS, infatti, gli smartphone dovranno essere in grado di supportare il servizio ARCore per tutti i contenuti multimediali in realtà aumentata, un limite che, purtroppo, impedisce a molti modelli di usare tali funzionalità.

A proposito di Google e realtà aumentata, Big G ha lanciato nel corso di ottobre un aggiornamento particolarmente importante a Google Maps per introdurre punti di interesse, negozi locali e la condivisione della propria posizione Live View anche con i propri amici e conoscenti per incontrarsi più velocemente e comodamente.