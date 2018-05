Google introduce finalmente una gesture che permette di spegnere Pixel Buds

Google ha finalmente deciso di aggiornare le sue cuffie wireless Pixel Buds introducendo una feature chiesta da molti utenti sin dal lancio, ovvero la possibilità di spegnerle manualmente senza doverle riporre nella relativa custodia. Un'opzione di cui si sentiva la mancanza, anche perché già presente nelle AirPods di Apple.

Ora gli utenti potranno accendere e spegnere gli auricolari anche mentre li indossano, tramite un triplo tap sulla cuffia destra.

Altra feature introdotta dall'aggiornamento riguarda la possibilità di cambiare più facilmente il dispositivo a cui sono accoppiate le cuffie: vi basterà entrare nel menù relativo al Bluetooth dal device che volete utilizzare, e da lì selezionare le Pixel Buds dall'elenco; così facendo gli auricolari si disconnetteranno automaticamente dal dispositivo precedente e si collegheranno a quello nuovo. Un processo che non richiede più di disconnettere manualmente le cuffie ogni volta che le si vuole utilizzare con un device diverso, necessità mal digerita ed aspramente criticata dagli utenti.

Inoltre sarà ora possibile usare il doppio tap non solamente per la gestione delle notifiche dello smartphone ma anche per skippare traccia: per usufruire di questa opzione dovrete abilitarla attraverso l'app di Google Assistant, e non vi precluderà la possibilità di cambiare canzoni attraverso i comandi vocali.