Google introduce nuove pubblicità su Gmail, ma gli utenti sono già in rivolta

Dopo l'arrivo del tracking rapido dei pacchi su Gmail, un'altra novità è stata lanciata da Google per la sua applicazione di gestione della posta elettronica. Questa volta, però, il cambiamento rischia di generare il profondo malcontento degli utenti, specie di quelli che usano Gmail molto spesso.

Stando a quanto spiega 9to5Google, Google ha iniziato ad aumentare il numero di pubblicità su Gmail, rendendo queste ultime più invasive e, soprattutto, implementandole in mezzo all'elenco delle mail in arrivo nel servizio di posta. Questa decisione, in particolare, ha spinto molti utenti a criticare Big G, che avrebbe reso di proposito difficile la navigazione della propria casella di posta e, soprattutto, la distinzione tra mail "vere" e pubblicità.

Sempre secondo 9to5Google, la nuova interfaccia delle pubblicità di Gmail è ormai in fase di rollout da almeno due settimane ed è arrivata su tutte le piattaforme sulle quali il servizio è disponibile: dal browser web alle app mobili fino alle versioni per tablet, tutte le caselle di Gmail sembrano essere state interessate da un incremento delle pubblicità.

Sull'app per dispositivi mobili, in particolare, le pubblicità appaino in cima alle posta in arrivo, un'area finora libera dalle pubblicità. Secondo GizmoChina, le pubblicità "fanno sembrare l'area troppo densa di contenuti e hanno causato preoccupazioni negli utenti". Per ora, Google non ha ancora risposto alle critiche degli utenti, mentre non è chiaro se un ulteriore incremento del numero di pubblicità su Gmail sia in arrivo in futuro.

È però anche possibile che quello di Big G sia solo un test temporaneo delle nuove pubblicità, che dunque nelle prossime ore o nei prossimi giorni potrebbe essere "abbandonato" in favore del ritorno ad una visualizzazione più elegante della casella di posta.