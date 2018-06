Google investe 22 milioni di Dollari sul sistema operativo di Nokia, KaiOS

Google ha annunciato che investirà 22 milioni in KaiOS, il sistema operativo mobile nato dalle ceneri di Firefox di Mozilla. La scelta probabilmente è da ricercare nel fatto che, mentre Android continua ad essere comunque il sistema operativo più importante al mondo per gli smartphone, KaiOS si sta imponendo nella fascia bassa del mercato.

Lanciato l'anno scorso come versione rivisitata di Firefox OS, KaiOS ha debuttato su molti telefoni a marchio Nokia di fascia bassa, come il Nokia 8110, ma anche su dispositivi di TLC e Micromax, due produttori che hanno scelto di adottarlo.

"Google e KaiOs hanno anche accettato di collaborare per rendere disponibili agli utenti KaiOs servizi come Google Assistant, Google Maps, YouTube e Google Search" afferma Sebastien Codeville, CEO di KaiOS, in un comunicato in cui evidenzia come la scelta del motore di ricerca sia chiaramente strategica.

KaiOS è un sistema operativo basato sul web, progettato per gli sviluppatori che utilizzano HTML5, JavaScript e CSS per le app, il che rende significativamente più facile per Google far girare le app su questo nuovo ecosistema.

E se prima parlavamo di scelta strategica, non possiamo non citare i dati, perchè secondo TechCrunch KaiOS è attualmente presente su 40 milioni di smartphone spediti a livello mondiale, un numero impressionante se si conta il mercato dei feature phone.

Google già negli ultimi mesi aveva lasciato intendere che avrebbe voluto puntare su questo segmento di mercato, riducendo le specifiche tecniche di Android, che ora occupa meno spazio grazie alla riduzione delle app preinstallate su dispositivi con 1 gigabyte di RAM. Tuttavia, il robottino verde continua comunque ad occupare 3 gigabyte di spazio di archiviazione, mentre i dispositivi KaiOS come il Nokia 8110 sono dotato di 512 megabyte di RAM e 4 gigabyte di spazio di archiviazione.