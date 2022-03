Google investe nella cybersecurity: acquisita Mandiant per 5,4 miliardi di Dollari

Dopo avervi parlato della campagna di acquisizioni di startup da parte di Google in ambito audio e musicale, che pareva prefigurare il lancio di nuove cuffie Pixel Buds, pare che oggi Big G abbia acquistato l'azienda di cybersecurity Mandiant Inc. per l'enorme cifra di 5,4 miliardi di Dollari.

L'acquisizione è al momento al vaglio degli enti internazionali di regolazione, ma pare che Mountain View punti a chiudere l'accordo con Mandiant entro fine 2022. Se fosse confermata, la spesa per l'azienda di cybersicurezza sarebbe la seconda più grande mai sostenuta da Google, collocandosi solo dopo l'acquisizione di Motorola Mobility, che era costata ben 12,5 miliardi di Dollari.

Per fare un paragone, l'acquisto di Nest è costato "soli" 3,2 miliardi di Dollari. A quanto pare, Mandiant entrerà a far parte della divisione Google Cloud e continuerà ad occuparsi di cybersecurity per Big G. Mandiant è stata fondata nel 2004 e, a differenza di Motorola e Nest, non è un'azienda che crea prodotti tangibili, ma si limita ad attività di consulenza in campo di sicurezza informatica.

Al più, l'azienda detiene un sistema di monitoraggio automatico delle minacce cyber, chiamato Mandiant Advantage Platform. A convincere Google all'acquisto di Mandiant, probabilmente, è stato il ruolo di primo piano ricoperto dall'azienda nella scoperta e nella risoluzione della falla Log4Shell di Java lo scorso dicembre.

Ad ogni modo, anche Google ha esperienza in cambio cybersecurity, poiché possiede un intero team di sicurezza dedicato a identificare e combattere le minacce esistenti sui proprio prodotti cloud e sul proprio motore di ricerca. In un post sul Blog di Google Cloud, comunque, l'azienda di Mountain View ha spiegato che Mandiant svolgerà ruoli di consulenza, di ricerca delle minacce e di intelligence, ma anche di automatizzazione della risposta agli attacchi hacker e di testing dei prodotti, con ogni probabilità software, di Google contro le minacce cyber.