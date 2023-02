Google ha investito 300 milioni di dollari in una startup IA di ex ricercatori OpenAI

In questo inizio 2023 non si parla praticamente d'altro nel mondo Tech: il presunto codice rosso interno a Google per ChatGPT non è una questione di poco conto. Arrivano proprio in questo contesto ulteriori informazioni che lasciano intendere quanto BigG voglia puntare sull'IA, dato che di mezzo c'è un investimento da 300 milioni di dollari.

Ebbene, come riportato da Financial Times e The Verge, a fine 2022 Google ha investito nella startup IA chiamata Anthropic. Il nome non è noto esattamente a tutti, ma ciò che spicca sono i fondatori dell'azienda legata al mondo dell'intelligenza artificiale. Infatti, la provenienza di questi ultimi non sta passando inosservata.

Si tratta di ex ricercatori di OpenAI, ovvero l'organizzazione dietro a ChatGPT. Considerando i recenti sviluppi e le insistenti indiscrezioni relativamente al prossimo arrivo di un chatbot di Google, capite bene che l'investimento da 300 milioni di dollari si posiziona in un quadro interessante. Questo senza considerare il fatto che la startup Anthropic, fondata nel 2021 da Dario Amodei (ex vicepresidente della ricerca di OpenAI), sta lavorando a un potenziale rivale di ChatGPT, chiamato Claude (quest'ultimo deve ancora essere rilasciato a livello pubblico). Da notare inoltre che la nuova realtà è nata in seguito a "un disaccordo" relativamente alla direzione intrapresa da OpenAI.

Secondo le fonti, l'investimento garantirebbe a Google una partecipazione del 10% nella società, mentre Anthropic sarebbe tenuta ad acquistare risorse di cloud computing da BigG. Se vi ricorda un po' la partnership tra Microsoft e OpenAI, il motivo è che si tratta di operazioni che sembrano andare per certi versi nella stessa direzione. D'altronde, l'addestramento dell'IA passa anche per il cloud, settore che vede tra i player proprio Microsoft e Google.



Per il resto, potremmo presto saperne di più in merito ai piani IA di BigG. Infatti, Google ha annunciato un evento sull'argomento, la cui data è fissata per l'8 febbraio 2023. Staremo a vedere.