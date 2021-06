Google e Jio lanciano JioPhone Next, 'lo smartphone più economico al mondo'

Google e Jio hanno ufficialmente presentato lo smartphone JioPhone Next, risultato della preannunciata collaborazione tra i due brand per proporre un dispositivo entry-level sul mercato che, a quanto pare, in realtà potrebbe essere il telefono Android più economico non solo in India, ma in tutto il mondo.

Come abbiamo già avuto occasione di spiegare nell’articolo apposito, questo dispositivo mobile approderà solamente nei negozi online e retail in India e nelle regioni dove opera la società di telecomunicazioni indiana Jio, il cui obiettivo ora è cercare di competere con OnePlus nel mercato locale godendo del supporto del “Google India Digital Fund”.

La serie JioPhone, del resto, è già nota sul territorio nazionale come una delle gamme di smartphone più economici sul mercato. Il modello JioPhone Next, però, sembra essere uno dei modelli più competitivi lanciati negli ultimi anni: si tratta di un dispositivo touchscreen dal design candybar con singola fotocamera sia anteriore che posteriore, potenziato lato software dal lavoro che gli sviluppatori di Big G hanno effettuato nel corso degli ultimi mesi.

Ci saranno, ovviamente, tutte le applicazioni della suite Google Mobile Services, ma non mancheranno anche feature smart peculiari lato traduzione, realtà aumentata, lettura schermo e strumenti per l’app della fotocamera che, con ogni probabilità, sarà Google Camera Go. Il CEO di Google Sundar Pichai ha dichiarato durante l’evento di presentazione: “I nostri team hanno ottimizzato una versione del nostro sistema operativo Android appositamente per questo dispositivo. Offrirà funzionalità di lingua e traduzione, un'ottima fotocamera e supporto per gli ultimi aggiornamenti Android”.

JioPhone Next dovrebbe arrivare nei negozi a partire dal 10 settembre a un prezzo estremamente competitivo, ma non ancora rivelato ufficialmente. L’unico dettaglio noto al riguardo è un’affermazione dell’azienda madre Reliance, per cui “[JioPhone Next] sarà di gran lunga lo smartphone più conveniente non solo in India, ma a livello globale”. Sarà veramente così? Lo capiremo soltanto a tempo debito.

Intanto Google ha aperto il suo primo negozio fisico a New York, nel quartiere di Manhattan nello storico edificio del Chelsea Market.