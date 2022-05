Google Keep pronta ad evolversi: arriva la formattazione del testo?

A quanto pare, Google starebbe lavorando ad una prossima evoluzione di Keep. L’applicazione, famosa e molto utilizzata dagli utenti e che consente di prendere appunti in maniera semplice ed immediata, presto potrebbe evolversi.

Come? Tramite la formattazione del testo. La scoperta è stata effettuata da 9to5Google, che hanno analizzato il file APK della versione 5.22.180.00 di Google Keep, all’interno del quale sono presenti alcune stringhe di codice che puntano alla possibile introduzione di toggle per consentire la formattazione del testo col grassetto, corsivo e sottolineato. Le stringhe scovate sembrano molto simili a quelle presenti sulle app di Google Workspace:

Bold

Italic

Underline

Parallelamente, sono state scovate anche alcune icone che indicano proprio la possibile introduzione di questa novità.

Google evidentemente vuole creare una vera e propria barra in linea con quelle presenti su applicazioni come Word e simili per consentire agli utenti di applicare le formattazioni ai testi in maniera semplice, a differenza di quanto avviene ad esempio su Whatsapp dove per formattare il testo è necessario conoscere i comandi ad hoc.

Non è chiaro però quando arriverà questo aggiornamento con le relative novità: nella serata di ieri durante il Google I/O Google ha presentato ufficialmente i nuovi Pixel e tantissime altre novità, tra cui un interessante teaser dei nuovi Google Glass.