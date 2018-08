Google lancia l'app Cameos per iOS, che consente ai VIP di rispondere alle domande

E' risaputo che ai personaggi pubblici, i cosiddetti VIP, piaccia molto rispondere alle domande del pubblico, specialmente nell'era dei social network. Per questo motivo, Google ha deciso di lanciare un'applicazione per iOS che esercita proprio questa funzione.

Essa si chiama Cameos e la sua particolarità è quella di inserire le risposte direttamente nei risultati del motore di ricerca. Ad esempio, se un personaggio famoso ha risposto a una domanda relativa al suo stato sentimentale e una persona cerca online "VIP è sposato?", Google restituirà la risposta data direttamente dalla persona coinvolta. Il tutto avviene mediante dei video.

Si tratta probabilmente di un metodo per limitare le informazioni incomplete o false che alcune volte si possono trovare sul web, con il personaggio famoso che diventerà la fonte del tutto. Stando a quanto riportato dai colleghi di TechCrunch, questo rientra nel contesto del servizio "Posts on Google", che garantiva già una possibilità simile, ma limitandosi ad alcune pagine.

Interessante notare il fatto che l'applicazione Cameos sia attualmente disponibile solamente su invito per iOS, sistema operativo particolarmente utilizzato dai personaggi famosi. Insomma, i VIP potranno cercare di mettere fine alle notizie sul proprio conto rispondendo in prima persona alle domande. Non ci resta che attendere e vedere se il tutto funzionerà a dovere.