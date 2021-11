Google lancia il suo Black Friday 2021: Nest, Chromecast e altro in sconto

In attesa dell'arrivo in Italia di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Google ha lanciato gli sconti su alcuni dei suoi prodotti attualmente disponibili nel nostro Paese. In parole povere, è giunto il momento di dare un'occhiata al Black Friday 2021 di BigG.

Ebbene, le offerte, che rimarranno attive per la maggior parte fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2021, si soffermano su prodotti della gamma Nest, Google Wifi, Pixel Buds e Chromecast. Insomma, ci sono svariate tipologie di dispositivi in offerta in questo contesto.

Black Friday 2021 di Google: in offerta c'è anche Chromecast

Partendo dall'unico sconto che rimarrà attivo per un po' di tempo in più (ovvero fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2021) il dongle HDMI Chromecast viene venduto a 29 euro, anziché 39 euro. C'è poi uno sconto sugli auricolari Pixel Buds A-Series, che vengono proposti a 79 euro (al posto di 99 euro). Oltre a questo, non manca un'offerta legata alla confezione da 3 di Google Wifi, venduta a 159,99 euro (anziché 199,99 euro). In realtà anche la confezione singola è in sconto, dato che ora costa 79,99 euro (al posto di 99,99 euro).

Soffermandosi, invece, sui prodotti della serie Nest, le offerte vertono su Nest Hub di seconda generazione (69,99 euro anziché 99,99 euro), Nest Audio (79,99 euro al posto di 99,99 euro), Nest Wifi (router e punto di accesso venduti a 199 euro anziché 259 euro), Nest Mini (19 euro al posto di 59 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile), Nest Cam (158,99 euro anziché 199,99 euro) e Nest Doorbell (158,99 euro al posto di 199,99 euro).

Insomma, potrebbe interessarvi "fare un salto" sul portale ufficiale del Google Store in questi giorni di Black Friday.