Google lancia Chrome 113: migliorano videochiamate e prestazioni

Google ha annunciato in via ufficiale il lancio di Chrome 113, il nuovo major update per il Re dei browser web che introduce delle importanti novità in termini di miglioramento delle performance sotto vari aspetti.

Chrome 113 include la codifica video AV1 più veloce per le videoconferenze, ma anche l’abilitazione di default di WebGPU. Particolarmente interessante è quest’ultimo aspetto, che garantirà prestazioni migliori per la grafica 3D.

Arriva però anche il supporto alle funzioni multimediali CSS, che è stato ampliato con overflow-inline ed overflow-block, mentre l’aggiornamento di CSS Media renderà le pagine web migliori a livello estetico.

Ovviamente, non mancano i fix di sicurezza: sono stati corretti 15 problemi di sicurezza riscontrati dagli utenti.

Sostanzialmente, quindi, gli utenti con Chrome 113 possono godere di videoconferenze più veloci ed efficienti, ma anche di un migliore supporto per le funzionalità multimediali CSS e prestazioni grafiche 3D migliorate grazie all’abilitazione di WebGPU di default.

Qualche settimana fa, intanto, sono arrivati degli interessanti dati di Google sulle ottimizzazioni apportate a Chrome su Mac, dove è stata migliorata la gestione della RAM e della batteria.

Il download di Chrome 113 può essere effettuato direttamente dal pannello "Informazioni su Chrome" accessibile attraverso il pannello presente nel menù delle impostazioni del browser. La procedura richiede il riavvio del browser.