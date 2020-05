Google lancia Chrome 83: novità per interfaccia, cookie, privacy e sicurezza

In attesa dell'arrivo della funzione che consentirà di raggruppare le schede in Chrome, Google ha annunciato un'ampia gamma di novità che sono disponibili da oggi con Chrome 83.

Google ha spostato alcuni pulsanti ed impostazioni per renderli più facili da trovare. Il colosso dei motori di ricerca ha sottolineato che grazie a questa novità a livello di UI, le impostazioni relative ai cookies ed i dati saranno accessibili attraverso pochi click.

Nel menù principale, è stata anche inserita una nuova tab che faciliterà l'eliminazione della cronologia di navigazione, e mostrerà lo stato di sincronizzazione dei dati di Chrome sul cloud.

Parlando di sicurezza, in "Impostazioni sito" sono state incluse due sezioni per identificare rapidamente le autorizzazioni concesse a siti in termini di accesso a fotocamera, microfono ed alle notifiche. Gli utenti saranno anche in grado di bloccare tutti i cookies su determinati siti web o in generale su tutte le pagine.

Google ha anche lavorato per migliorare la gestione della password, un aspetto su cui è da sempre in prima linea: un nuovo strumento sarà in grado di informare gli utenti in caso di compromissione, con tutti i consigli per impostare una parola chiave più efficace.

Dal punto di vista delle estensioni, il nuovo Chrome identificherà rapidamente quelle dannose e consiglierà la disinstallazione. Ma non è tutto, perchè attivando un'opzione nel menù dedicato sarà possibile raggrupparle alla destra della barra d'indirizzo sotto un unico pulsante.

E' stata aggiunta anche una nuova sezione "Tu e Google", in cui gli utenti potranno scegliere i contenuti da condividere con il colosso dei motori di ricerca.

Nella nuova versione di Chrome debutta una nuova opzione nella Modalità Incognito, che alle funzioni già presenti ne aggiunge un'altra: il blocco totale dei cookie di terze parti di default. Chrome 83, infine, ha anche abilitato i DNS-over-HTTPS.

L'aggiornamento può essere installato diretta dal menù "Informazioni su Chrome".