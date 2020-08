Google lancia corsi dalla durata di sei mesi che reputa al pari di una laurea

Google sta rivedendo il modo in cui valuta la formazione dei propri dipendenti, trattando un suo certificato interno al pari di una laurea. A quanto pare, ci sono delle importanti società a darle man forte.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Happy Mag e Inc, l'iniziativa dell'azienda californiana mira a formare internamente quelli che saranno i suoi prossimi dipendenti in un periodo dalla durata di circa 6 mesi. Il nome del progetto è Google Career Certificate e offre essenzialmente ai giovani statunitensi la possibilità di saltare l'università, dato che per lavorare a Mountain View basta seguire una serie di corsi che secondo i più critici va di fatto a creare una sorta di "facoltà" interna.

In parole povere, una volta terminato il percorso formativo di 6 mesi, l'azienda californiana promette di portare gli studenti nel mondo del lavoro, posizionandoli all'interno di società che rientrano nel mondo tecnologico. Per il momento non si conoscono i prezzi (si vocifera centinaia di euro), ma Google ha già affermato che tratterà coloro che sono in possesso di questo certificato al pari di chi dispone di una laurea. In parole povere, chi vuole lavorare all'azienda di Mountain View ora ha due possibilità: seguire un percorso di sei mesi oppure portare a termine una comune carriera universitaria.

Inutile dire che, nonostante i corsi, che prenderanno il via da ottobre 2020, siano attualmente destinati solo agli Stati Uniti d'America, la mossa di Google crea un precedente non di poco conto. Non mancano ovviamente le critiche, ma c'è anche chi trova che la mossa dell'azienda di Sundar Pichai sia intelligente.

Che si stia andando verso un futuro in cui le aziende formano sempre di più tramite corsi interni i propri dipendenti? Staremo a vedere, di certo la mossa di Google è interessante.