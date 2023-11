Google lancia il dominio .meme: adesso i siti Web possono memare meglio

Non è passato molto tempo da quando abbiamo trattato su queste pagine i vincitori dei Meme Awards 2023 (tranquilli: Gerry Scotti c'è), ma è già giunta l'ora di tornare a trattare il Web e la sua ironia. Questa volta, tra l'altro, è nientemeno che Google a vincere tutto: l'azienda di Mountain View ha infatti lanciato il dominio .meme.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nonché soprattutto come indicato mediante il blog ufficiale di Google nella giornata del 28 novembre 2023, adesso risulta possibile registrare siti Web sfruttando il succitato dominio. Ovviamente, come ben potete immaginare, portali come knowyour.meme risultano già esistenti.

Il motivo è da ricercarsi nel fatto che il nuovo dominio top-level risulta registrabile in early access (dunque con costi aggiuntivi) tramite il sito Web get.meme. L'effettiva disponibilità del .meme a livello generale prenderà invece il via nella giornata del 5 dicembre 2023, più precisamente a partire dalle ore 17:00 italiane (4PM UTC).

Insomma, a fine 2023 è arrivata un'altra possibilità a livello di domini registrabili. Questo avviene poco tempo dopo che è stato reso disponibile il dominio .ing, quindi sembra trattarsi di un momento di novità in generale in questo ambito. Tuttavia, di certo il .meme potrebbe attirare l'attenzione in modo importante anche lato social.