Google lancia 'Game of the Year': quanto conoscete le tendenze del 2018?

Con l'inesorabile avvicinarsi del 2019, è arrivato il momento di tirare le conclusioni sul 2018 e di mettere alla prova le proprie conoscenze. Per questo motivo, Google ha lanciato "Game of the Year".

Disponibile unicamente in lingua inglese, il nuovo sito della società di Mountain View pone agli utenti diverse domande legate agli argomenti di tendenza del 2018, dalle "challenge" su YouTube alle parole più cercate sul motore di ricerca Google. In questo modo, l'utente può al contempo giocare e scoprire quali sono stati gli interessi delle persone negli ultimi dodici mesi. D'altronde, potreste persino scoprire in quale Paese del mondo si è cercata di più la keyword "laughing emoji".

Il tempo di risposta è di 10 secondi per ogni domanda e il gioco si conclude dopo tre risposte sbagliate. Alla fine della partita viene anche assegnato un punteggio, che ovviamente può essere condiviso sui social network più popolari. Il nome "Game of the Year" riprende chiaramente la classica ironia della società californiana, lasciando intendere che si tratti di qualcosa quantomeno legato al "gioco dell'anno", quando in realtà è un semplice gioco di parole. Insomma, siamo dinanzi a una delle solite trovate di Google, che potrebbe farvi divertire per qualche istante in compagnia degli amici.